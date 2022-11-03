〈焦點股〉國巨法說行情熱絡 被動元件族群抗跌

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (3) 日下午將舉行法說會，吸引法人資金進場押寶，帶動股價強勢翻紅，直逼 400 元大關，被動元件族群無懼大盤賣壓，包括華新科 (2492-TW)、大毅 (2478-TW)、立隆電 (2472-TW) 等均受到買盤青睞。

國巨上周宣布將以新台幣 214 億元，收購法國施耐德電機高階工業感測器事業部 (Telemecanique Sensors)，預計明年上半年完成交割，加上先前併購德國賀利氏高階溫度感測器業務，預期未來公司感測營收可望超過 6 億美元。

國巨減資換發新股後，股價連日走揚，今天下午法說會登場，由董事長陳泰銘親自主持，除公布財報外，也將釋出最新營運展望、資本支出規劃及感測器市場布局。

國巨近來已獲投信連 3 買，今天持續吸引資金進駐，激勵股價由黑翻紅，最高衝上 392 元，漲幅 2.75%；華新科同樣開低走高，最高來到 81.1 元，漲幅 2.01%；被動元件族群表現抗跌，包括立隆電、大毅、台嘉碩、凱美等都在盤上表現。

不過，禾伸堂 (3026-TW) 受市況疲弱影響，以及提列反壟斷訴訟的和解金，第三季稅後純益 1.84 億元，季減 49.3%、年減 64.2%，每股純益 1.17 元。禾伸堂今天股價震盪走低，下跌逾 1%。