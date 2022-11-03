盤中速報 - 聯茂(6213)急拉2.31%報61.9元，成交2,103張

聯茂(6213-TW)近5分K漲速2.31%，03日09:09報61.9元，成交2,103張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯茂(6213-TW)近5日股價上漲16.57%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.36%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-73 張
- 外資買賣超：-504 張
- 投信買賣超：+250 張
- 自營商買賣超：+181 張
- 融資增減：-169 張
- 融券增減：+195 張
最新相關新聞
聯茂(6213-TW)近5分K漲速2.31%，03日09:09報61.9元，成交2,103張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯茂(6213-TW)近5日股價上漲16.57%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.36%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.67%
$11,267
原投組報酬率
+6.39%
$10,639
投組標的成分
40%
3535
20%
5425
20%
3189
10%
6269
10%