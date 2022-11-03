盤中速報 - 榮科(4989)急拉3.14%報26.3元，成交56張

榮科(4989-TW)近5分K漲速3.14%，03日09:09報26.3元，成交56張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮科(4989-TW)近5日股價上漲10.78%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲7.36%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+134 張
- 外資買賣超：+132 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+120 張
- 融券增減：-24 張
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AI優化後報酬率
+14.70%
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原投組報酬率
+8.18%
$10,818
投組標的成分
40%
3535
20%
5425
20%
3189
10%
6269
10%