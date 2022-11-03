盤中速報 - 興能高(6558)急拉2.68%報21.0元，成交173張

興能高(6558-TW)近5分K漲速2.68%，03日09:08報21.0元，成交173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
興能高(6558-TW)近5日股價上漲24.62%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲0.25%。台灣加權指數上漲2.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+340 張
- 外資買賣超：+342 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-17 張
- 融券增減：+35 張
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AI優化後報酬率
+14.31%
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原投組報酬率
+8.46%
$10,846
投組標的成分
40%
3535
20%
5425
20%
3189
10%
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10%