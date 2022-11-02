台積電翻紅、電子零件吸金 台股漲62點收13100點奪回月線

美股周二普遍收黑，台股今 (2) 日開低走高，台積電強勢翻紅，電子零件、光電族群吸金，航運股也扮演穩盤要角，加權指數終場拉高，上漲 62.96 點或 0.48%，以 13100.17 點全場最高作收，成交值 1542.77 億元。

櫃買指數收盤上漲 2.11 點或 1.26%，收在 168.93 點，成交值 525.66 億元；上市櫃成交量合計 2068.43 億元。

觀察電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 盤中由黑翻紅，尾盤拉高以 395 元作收，漲幅 0.89%，鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 同步收漲，台達電、友達、南亞科、大立光、聯詠等均獲得買盤青睞，約上漲 1-3%。

金融股今天普遍遭到調節，兆豐金、華南金、中信金、永豐金、合庫金、上海商銀等下跌超過 1%，不過，國泰金開低後隨即翻紅，逆勢上漲逾 1%，元大金也收紅。傳產股偏弱勢，台塑四寶全面走低，其中以台塑化跌逾 1% 最重。

全球終端消費需求低迷，銅箔基板 (CCL) 廠第三季營運遭遇逆風，第四季普遍也保守看待，不過，隨著個股股價跌幅已深，台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 三檔持續反彈，盤中強勢亮燈漲停，買氣暢旺，但台光電漲停打開收漲 6%，此外，金居、騰輝電子 - KY 漲幅也不俗。

PCB 族群吸引資金進駐，軟板廠嘉聯益攻上漲停板 26.95 元，收復月線，ABF 三雄欣興、南電、景碩股價上漲 2-4%，其他包括健鼎、臻鼎 - KY、精成科、楠梓電、台郡、金像電等，也都在盤上表現。