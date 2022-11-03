憂景氣下滑 傳蘋果將凍結人事到2023年9月 

儘管蘋果公司執行長庫克否認正在削減人力預算，Business Insider 引述高層說法報導，蘋果已經凍結幾乎所有人事招募，直到 2023 年 9 月都不會聘用任何新進人員。

蘋果曾多次謠傳正在減少招募，而且根據彭博先前報導，蘋果已裁撤部分外包人力，但庫克多次強調，蘋果只是對人力更謹慎，不等於減少聘僱。

然而根據 BI 最新報導，現有員工已被告知，未來好幾個月都不會招聘更多人力，而且到 2023 年 9 月 (即會計年度結束) 以前可能都會如此。

蘋果的就職網頁仍有多項職缺，但根據 BI 報導引述三個消息來源之一，蘋果已經決定不為招募撥付預算，等於凍結人事。另一個消息來源同意凍結人事這個說法，第三個消息來源則透露，各部門高階主管已向員工透露正在評估人事預算。

一名蘋果發言人透過聲明否認這篇報導，並重申庫克先前的說法。他說：「我們持續聘用人力，但因為經濟環境，我們對某些事業採取非常審慎的態度。我們對蘋果的未來深具信心，持續進行長期投資。我們希望深思熟慮並做出明智的決定，讓我們能夠繼續帶動長期的創新。」

蘋果內部一名消息人士進一步指出，蘋果對於使用人事凍結或暫緩招募一詞相當謹慎，因為一旦坦承不諱，可能會導致股價進一步受打擊。

由於聯準會 (Fed) 主席鮑爾再度放「鷹」，美股主要指數周三 (2 日) 全面下殺，蘋果 (AAPL-US) 收盤也挫跌 3.73% 至每股 145.03 美元，今年來累積跌幅為 20.3%。