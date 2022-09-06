CVS將以80億美元收購家庭保健業者Signify Health

CVS Health (CVS-US) 宣布已達成協議，以約 80 億美元收購家庭醫療保健公司 Signify Health (SGFY-US)。

CVS 將以每股 30.5 美元的現金收購 Signify，以持續加強其醫療保健服務。Signify 可提供技術和分析來協助進行家庭患者護理。

CVS Health 總裁兼 CEO 林奇 (Karen Lynch) 在新聞稿中表示：「此次收購將加強我們與家庭消費者的聯繫，並讓供應商能在我們執行重新定義醫療保健體驗的願景時，更能滿足患者需求。」

CVS 的競爭對手如亞馬遜 (AMZN-US) 和 Walgreens (WBA-US) 也在搶進醫療保健領域。亞馬遜 7 月宣布以約 39 億美元收購初級保健提供商 One Medical (ONEM-US)。

根據 FactSet 的數據，Signify Health 股價上月飆升近 45%，截至周五 (2 日) 收盤價 28.77 美元計算，其市值約為 67 億美元。《華爾街日報》8 月 2 日報導，聲稱 Signify 正在探索戰略替代方案，包括出售。

2021 年 2 月上市的 Signify 的股價在 8 月底傳出亞馬遜有意競標後飆升。

CVS 上月也曾透露在年底前收購或入股一家初級保健公司。

CVS 之前收購了保險公司 Aetna 和藥房福利經理 Caremark，客戶可以在其商店內的 MinuteClinic 診療櫃台獲得疫苗或緊急護理。它最近在一些商店推出了心理健康療法。

兩家公司表示，此次收購尚待監管部門批准，預計將於明年上半年完成。

兩家公司表示，私募股權公司 New Mountain Capital 擁有 Signify 約 60% 的普通股，也同意支持該交易。

CVS Health 和 Signify Health 將於美東時間周二 (6 日) 上午 8:30 召開分析師和投資人電話會議，討論該交易。