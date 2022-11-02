廣告巨頭 IPG 建議客戶 暫停在推特投放廣告

在全球首富馬斯克上週以 440 億美元收購推特 (TWTR-US) 後，報導指出，廣告巨頭 Interpublic(IPG-US) 擔憂推特未來不確定性，建議客戶暫停在推特投放廣告。

Interpublic 旗下媒體情報公司 MAGNA 近日向客戶表示，推特尚未與每個營銷機構進行直接、清晰的溝通，目前情況難料且混亂，可能出現不良行為者和不安全行為，因此難以保證推特對品牌來說是安全的，建議客戶停止在推特投放廣告。

知情人士表示，Interpublic 期望能進一步了解推特的信任和安全政策，以及新東家馬斯克領導下的組織能力，之後再考慮是否繼續於推特投放廣告。

報導也指出，除了 Interpublic 外，另一大型廣告公司也針對推特目前的情況，建議客戶暫停投入推特廣告。

馬斯克收購推特成功後，迅速執行整頓行動，除了裁員計畫外，他週二 (1 日) 宣布推特收費首波變革，將每月向有藍色勾勾身分認證的用戶收取約 8 美元 (約 257 元台幣) 使用費，以創造推特新收入來源。

馬斯克近期也已經大刀闊斧地砍掉推特前執行長和其他高層，解散董事會到只剩他一人，還安插特斯拉 50 名員工入駐推特，要求這些員工儘速熟悉推特的一切，包括內容審查、資料隱私權等作法，以便重新改造推特。