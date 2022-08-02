〈環宇法說〉下半年將優於上半年 看轉投資營運漸入佳境

環宇 - KY(4991-TW) 今 (2) 日召開法說會，展望下半年，總執行長暨總裁安寶信表示，整體供應鏈、人力問題挑戰逐漸收斂，在晶圓產出穩定、客戶 RF 需求健康下，預期下半年營運將優於上半年，且毛利率也可望同步回升，轉投資事業上，則認為營運正逐步上軌道、漸入佳境。

環宇表示，依目前客戶在先進製程、RF 需求來看，認為下半年營運仍將優於上半年，客戶穿戴裝置應用的感測元件也預計第四季放量，GaN on SiC 布局同樣有所進展，至於較辛苦的 KGD 應用上，則會強化既有資料中心客戶上下游，提升競爭力。

由於近期終端市場走疲，法人關注環宇營運是否也會受到衝擊，安寶信說，環宇產品組合中消費性占比並不多，認為影響不大，不過全球通膨確實導致生產材料成本提高，環宇也會對部分客戶適當調整價格。

轉投資事業也是法人關注重點，由於環宇近年受認列轉投資晶成半導體、常州承芯、上海宙鎵等虧損影響，拖累本業營運，安寶信指出，以晶成半導體為例，過去積極耕耘的客戶即將進入量產，現階段持續強化產能、生產效率調整，認為明年在財務、客戶端上，都會有相當好的結果。

至於常州承芯方面，安寶信說，雖然受封控影響，業務無法外出，但新廠建置計畫仍如期進行，預計年底開出、明年進入量產後，明年下半年產能稼動率可以提升至健康水準。