台股震盪收高站回月線 三大法人土洋對作買超13.51億元

台股今 (2) 日開低走高，電子零件、光電族群獲得資金點火，權王台積電強勢翻紅，帶動加權指數尾盤拉高，終場上漲 62 點，收在全場最高 13100 點。三大法人仍呈土洋對作，合計買超 13.51 億元。

美國聯準會公布利率決策前夕，市場觀望氣氛濃厚，三大法人呈現小買小賣，合計買超 13.51 億元，除了外資賣超 5.13 億元以外，投信與自營商皆站買方，分別買超 13.55 億元、5.14 億元。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 盤中由黑翻紅，尾盤拉高以 395 元作收，漲幅 0.89%，鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 同步收漲。金融股兆豐金、華南金、中信金等賣壓偏重，下挫超過 1%。傳產股也偏弱勢，台塑四寶走低，其中以台塑化跌逾 1% 最重。

光電族群今天躍居多頭指標，面板廠友達勁揚逾 3%，群創也上漲 1.6%；光學鏡頭廠大立光收漲近 2%，玉晶光上漲 1.6%；LED 大廠富采、億光、佰鴻、一詮、宏齊等皆上漲超過 2%。

電子零件今天吸引買盤進駐，上市類股指數終場大漲 2.3%，雖然銅箔基板 (CCL) 廠第四季營運保守看待，不過，隨著個股股價跌幅已深，聯茂、台燿強勢亮燈漲停，台光電漲停打開收漲 6%，金居、騰輝電子 - KY 漲勢也不俗。

此外，PCB 族群同樣人氣暢旺，軟板廠嘉聯益攻上漲停板 26.95 元，收復月線，ABF 載板三雄欣興、南電、景碩股價上漲 2-4%，其他包括健鼎、臻鼎 - KY、精成科、楠梓電、台郡、金像電等，也都在盤上表現。