〈台股盤前〉鮑爾放鷹美股重挫 指數承壓恐失守五日線、月線

台股昨 (2) 日開低走高，台積電強勢翻紅下，指數終場上漲 62.96 點，量縮收全場最高點以 13100.17 點。法人指出，美國聯準會 (Fed) 暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股重挫，將為台股今日表現帶來不小壓力，指數今 (3) 日恐失守五日線與月線。

美國聯準會 (Fed) 周三 (2 日) 再度宣布一口氣升息 3 碼，以對抗居高不下的通膨，主席鮑爾會中透露偏鷹論調，暗示考慮暫停升息仍言之過早，且終點利率將高於此前預估。

受鮑爾偏鷹論調影響，美股主要指數尾盤下殺重挫，道瓊暴跌逾 500 點，那斯達克指數也重挫超過 300 點，費半挫逾 3%。

市場消息方面，矽智財龍頭安謀 (Arm) 狀告高通案燒到所有手機晶片廠。據高通最新提交給法院的反訴書，不僅高通從 2025 年起無法繼續提供安謀架構的晶片，安謀更有意限制客戶採用自行開發的 GPU、NPU 等架構，恐使手機晶片廠面臨新品研發受挫、或產品不再具差異競爭優勢等問題。

央行總裁楊金龍指出，外資實現在台股的龐大帳面利益並將豐厚的股利匯出，為今年台股下跌主因之一；截至去年底，外資投資國內資產市值約 7545 億美元，扣除匯入本金後，帳上獲利達 5249 億美元，其中約 2995 億美元為近兩年台股上漲的增值利益，折合新台幣高達 9 兆元。

法人指出，台股重返萬三，顯示市場情緒轉趨樂觀，以內資為主資金已在進場，對中小型股進行點火，不過，由於 Fed 暗示考慮暫停升息仍言之過早，導致美股重挫，將為台股今日表現帶來不小壓力，短線宜保留適度現金部位應對。

