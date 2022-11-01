電子、金融聯手攻高 台股漲87點收13037點

美股周一全面收黑，但台股今 (1) 日跟隨亞股走高，台積電翻紅，聯發科、國巨等電子權值股攜手金融股走強，加上中小型股助攻，大盤一度漲逾百點，站回萬三整數關卡，不過，市場觀望 Fed 利率決策結果，多頭追價力道有限，加權指數終場上漲 87.46 點或 0.68%，收在 13037.21 點，成交值 1538.2 億元。

櫃買指數在生技類股飆漲的激勵下，終場上漲 2.44 點或 1.48%，收 166.82 點，成交值 486.7 億元。上市櫃成交值合計 2,024.9 億元。

觀察盤面權值股表現，台積電今天開低，盤中買盤回籠，激勵股價翻揚，終場小漲 0.38%，收在 391.5 元；聯發科表現偏強，一度站回 600 元關卡，終場漲幅收斂，以 599 元作收；國巨、瑞昱、友達、矽力等也都在盤上表現。

鴻海受富士康鄭州廠大批員工離廠徒步返鄉的消息影響，股價有壓，終場下跌近 1%，收在 101.5 元；廣達、日月光投控、聯電、大立光等權值股均以下跌作收。

金融股今天扮演撐盤要角，中信金大漲超過 3%，富邦金、華南金、台新金、元大金、開發金等均上漲逾 1%。貨櫃三雄後繼無力，遭到調節，長榮、陽明、萬海終場下跌 1-2%。

高價股方面，旭隼今天大漲逾 8%，力旺、信驊、亞德客 - KY、世芯 - KY 等也有 3-4% 的漲幅。

生技股躍居盤面多頭指標，生華科旗下新藥助攻輝瑞治療攝護腺癌，在利多消息帶動下，生華科股價直奔漲停，達 44.55 元，重返月線，其他新藥股同步激昂，包括保瑞、藥華藥、合一等均大漲逾半根停板。