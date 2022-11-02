〈台股盤前〉Fed利率決策前夕觀望氣氛濃 拚站穩萬三

台股昨日隨亞股走揚，在電子及金融股帶動下，重返萬三大關，不過聯準會 (Fed) 利率決策公布前夕，市場觀望氣氛濃，美股三大指數盡墨，台指期夜盤也收黑，大盤儘管有望攻克月線，但仍先拚站穩萬三。

市場靜待聯準會 11 月會議結果，美股四大指數開高震盪走低，道瓊下跌 79.75 點，或 0.24%；那指跌幅 0.89%、跌近百點；標普小跌 15.88 點 15.88 點；僅費半小漲 18.30 點，或 0.77% 作收。

市場消息方面，環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭表示，客戶並未砍單、也未有長約違約，第四季到明年第一季，8 吋、12 吋產能都將維持滿載。

面板大廠群創 (3481-TW) 面臨整體產業逆風，對於資本支出議題，總經理楊柱祥僅強調會穩定經營；不過考量市況變化，群創證實，今年全年資本支出預計將從原 260 億元減少約 1 成，落在 230-240 億元。

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 第三季在料況改善、需求穩健下，單季純益衝上 43.16 億元，季增 21.13%、年增 112.93%，每股純益 24.68 元，雙雙改寫單季新高，累計前三季更大賺百億元，超越去年全年，純益達 102.24 億元、年增 69.4%，每股純益 58.58 元，同步創高。