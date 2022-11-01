〈焦點股〉生華科新藥報佳音奔漲停 生技股人氣旺

生華科 (6492-TW) 旗下新藥助攻輝瑞，治療攝護腺癌，人體臨床試驗已正式完成第一位病人收案，在利多消息帶動下，生華科股價直奔漲停，達 44.55 元，重返月線，其他新藥股同步激昂，包括保瑞 (6472-TW)、藥華藥 (6446-TW) 等均大漲逾半根停板，生技股成為今天盤面多頭指標。

生華科開發中的新藥 Pidnarulex 與輝瑞 (Pfizer) 已上市 PARP 抑制劑 Talazoparib 合併用藥，進行治療攝護腺癌 (前列腺癌) 的人體臨床試驗已正式完成第一位病人收案，規劃 2 年完成收案 48 人。

生華科 10 月中旬爆出前總座內線交易疑雲，公司強調財務業務未受影響、營運正常，並火速通過科學長黃金鼎出任總經理，但股價仍劇烈波動，一度跌破 40 元關卡，不過，在利多消息傳出後，今天股價一舉攻上漲停板 44.55 元，收復月線，為近 2 周以來高點。

新藥股今天走勢齊揚，保瑞獲得買盤青睞，一度大漲逾 9%，站回 300 元大關；藥華藥開低走高，盤中勁揚超過 7%，最高來到 487.5 元；合一同步漲逾半根停板，最高衝上 243.5 元；此外，智擎、永昕、中天、基亞等也都表現不俗。

上市生醫類股指數今天盤中上漲 1.69%，上櫃生醫類股指數一度大漲 3.54%。