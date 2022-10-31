俄羅斯退出烏克蘭糧出口協議 小麥期貨大漲近6%

在俄羅斯周末退出黑海穀物出口協議後，全球小麥價格周一 (31 日) 大幅上漲。

美東時間周一早上 6 點左右，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 最活躍的小麥期待合約上漲 5.8% 至每蒲式耳 8.77 美元，一度觸及每蒲式耳 8.93 美元的高點。玉米和大豆價格也有所上漲，但幅較小，玉米期貨上漲 2.6%，大豆期貨上漲 0.7%。

俄羅斯周六 (29 日) 宣布暫停參與黑海穀物協議，該協議允許重要的農產品從烏克蘭的港口出口。

俄羅斯指責烏克蘭對克里米亞 Sevastopol 的黑海艦隊發動「大規模」無人機襲擊，隨後宣布無限期退出該協議。

烏克蘭沒有說明它是否應對這次襲擊負責，總統澤倫斯基表示，俄羅斯退出該協議是「早就可預期的」。

與此同時，烏克蘭外交部表示，俄羅斯以「在糧食走廊 220 公里外發生爆炸的虛假藉口」暫停參與糧食交易，這樣做是在阻擋「已在海上的 176 艘船隻上的 200 萬噸糧食」。

澤倫斯基和外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 指責俄羅斯從 9 月開始破壞糧食交易。

自 2 月俄烏戰爭開打以來，莫斯科一直被指控將天然氣和小麥等主要出口武器化，一方面是為了向國際社會施壓，也是為了紓解制裁行動。莫斯科否認這一點，並指責烏克蘭在其水域布雷，從而阻止許多國家所依賴的小麥、玉米和油菜籽等農產品的安全出口。

根據糧食協議，最近幾個月離開烏克蘭港口的許多糧食船隻都開往歐洲和非洲港口。

烏克蘭總統周日 (30 日) 晚間表示，莫斯科退出原本預期將在 11 月重新談判的糧食計畫，將加劇全球糧食危機，非洲國家尤其是伊索比亞正面臨嚴重飢荒的風險。

澤倫斯基表示，莫斯科的舉動是「俄羅斯將大規模飢荒威脅推給非洲和亞洲的絕對透明的意圖」，並補充說「超過 700 萬消費者的食物獲取情況因此而實質惡化了」。