因俄羅斯退出黑海出口協議 小麥周一大漲逾5%

由於俄羅斯退出黑海出口協議引發了對全球供應的擔憂，芝加哥小麥期貨周一 (31 日) 上漲超過 5%，玉米上漲超過 2%。

俄羅斯國防部周日表示，將暫停參與一項讓烏克蘭糧食得以從黑海港口安全過境的協議，並將暫停歸咎於無人機對其海軍艦船的襲擊。俄羅斯指責，烏克蘭使用九架無人機和七艘無人駕駛船隻，在克里米亞塞瓦斯托波爾附近襲擊了黑海艦隊。

截至格林威治標準時間 0455，芝加哥期貨交易所最活躍的小麥合約上漲 5.4%，至每蒲式耳 8.7375 美元，此前當天早些時候攀升至每蒲式耳 8.93 美元，為 10 月 14 日以來的最高價位。

小麥期貨在 3 月份創下每蒲式耳 13.64 美元的歷史新高。

玉米價格周一漲 2.2%，至每蒲式耳 6.96 美元，黃豆價格上漲 0.8% 至每蒲式耳 14.12 美元。

貿易商表示，政治局勢發展支撐了小麥和玉米的價格，但進一步上漲將取決於情況如何發展。

俄羅斯代表團周日在該倡議的聯合協調中心會議上表示，儘管俄羅斯「無限期」暫停參與糧食出口協議，包括貨物檢查，但將繼續與土耳其和聯合國「就緊迫問題」進行對話。

烏克蘭及其盟國譴責俄羅斯的決定，稱這將加劇全球糧食不安全狀況。與此同時，烏克蘭、土耳其和聯合國同意讓從烏克蘭港口運載糧食的船隻周一恢復航行。

聯合國發布聲明指出，在此宣告之前，各方進行了一輪協商，俄羅斯代表也參加，已告知俄方，在周日暫停之後，船舶將恢復航行。