精星前三季EPS 4.16元 趕上2021年全年獲利

瀚宇博 (5469-TW) 轉投資 PCBA 廠精星 (8183-TW) 今 (31) 日公布財報，稅後純益 1.62 億元，季增 1.13%，年增 2.1 倍，每股純益 1.36 元，前三季稅後純益 4.98 億元，年增 1.03 倍，每股純益 4.16 元，已超越去年全年每股純益 4.15 元。

精星新增安徽蕪湖新廠區 7 月起投入生產，挹注精星第三季營收以 19.06 億元創新高，毛利率 21.1%，季減 0.92 個百分點，年增 2.07 個百分點，稅後純益 1.62 億元，季增 1.13%，年增 2.1 倍，每股純益 1.36 元。

精星前三季營收 50.01 億元，毛利率 21.3%，年減 0.1 個百分點，稅後 4.98 億元，年增 1.03 倍，每股純益 4.16 元。

精星目前江蘇蘇州廠產能滿載，新開安徽蕪湖兩廠區產能，第一區預計增設 6 條 SMT 生產線，包括 5 條短線及 1 條長生產線，將在今年底前完全遷入，第二區則計畫明年開出且將滿載生產。

目前精星產品應用以車用占比最高，達 7 成，其餘是少量多樣工控，隨著歐美車廠逐漸採用中國生產的電動車車用電池系統，汽車應用陸續取得客戶新訂單。