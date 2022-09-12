嘉聯益董座焦佑衡接任 蔡長穎改任副董

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (12) 日召開董事會，董事長及副董事長異動，焦佑衡接任董事長，蔡長穎則改任副董事長，即日起生效。

焦佑衡目前在華新集團 PCB 相關業務擔任瀚宇博、精成 (6191-TW)、SMT 廠精星 (8183-TW) 的董事長，今日再接任軟板廠嘉聯益董事長。

嘉聯益 2022 年是成立第 30 年，也是轉變重要時刻，面對國際化及高度競爭的環境，今天董事會的決議，期能進一步發揮資源整合綜效，開啟新局讓公司營運更上軌道。

華新集團瀚宇博德 (5469-TW) 2019 年透過參與嘉聯益的私募及換股案，目前持有嘉聯益 23.96% 的股權，是嘉聯益最大法人股東，並在嘉聯益擁有三席董事席次，但瀚宇博入股嘉聯益以來，焦佑衡雖是法人代表，但董事長仍由蔡長穎擔任，焦佑衡出任副董事長。

嘉聯益已連 3 季虧損，2022 年上半年稅後虧損 2.74 億元，每股虧損 0.49 元。7 月及 8 月營收因旺季效應放大，第三季力拚單季營運虧轉盈。

嘉聯益 8 月營收 18.24 億元，創 44 個月來新高，月增 17.88%，年增 39.69%；累計前 8 月營收 90.11 億元，年減 6.87%。

嘉聯益樹林廠目前滿載生產，而桃園觀音新廠產能利用率也逐步提升，公司主管認為，5G 通訊效益遞延發酵，產能利用率將逐步上揚，在品牌客戶新品認證及量產下，有助全年營收成長，預估今年在台產值將超越中國大陸廠區。