摩根大通推租金支付平台 擬取代紙本支票

摩根大通 (JPM-US) 看好房東和租戶終於準備好放棄紙本支票並接受數位支付。

摩根大通商業銀行部門創新長嚴山姆 (Sam Yen) 表示，該行正在試行為業主和管理人員創建一個平台，可以自動開具發票和接收線上租金支付。

雖然近年來在疫情推動下，數位支付比率越來越高，但在商業的一個角落，紙本仍然占有至高無上的地位：房租支票。這是因為市場高度分散，美國 1200 萬業主中大多數都經營低於 100 個單位的小型投資組合。

摩根大通指出，因此，約 78% 的人仍然使用老式支票和匯票支付。該銀行表示，超過 1 億美國人每年支付總計 5000 億美元的租金。

嚴山姆表示，「絕大多數租金仍然透過支票支付。」「今天與鄰居交談就會知道，他們經常說『我還保有支票簿的唯一原因是為了支付房租』。所以這一塊有很多提高效率的機會。」

摩根大通過去幾年中一直致力於開發名為 Story 的軟體，希望這個軟體最終成為一個一體化的物業管理解決方案。

摩根大通東北地區商業定期貸款業務負責人史圖爾特 (Kurt Stuart) 表示，該行的目標首先是改進收租流程，因為這是「當今房產業主營運商最耗時的流程」。

嚴山姆表示，除了必須手動收集紙本支票並將其存入帳戶外，房東通常還依靠包括微軟 Excel 和 Intuit 的 QuickBooks 在內使用數十年的軟體來管理它們的業務。近年來出現更適合房產業的更新選項，例如 Buildium 和 TurboTenant。這位高管出，目前還沒有一家能占有主導地位。

他指出，Story 將「讓業主和經理人在整個投資組合中獲得更清楚的訊息，以準確了解已支付和未支付的費用。」

嚴山姆表示，摩根大通希望透過數據和分析為用戶提供有價值的分析，包括如何設定租金水平、在哪裡進行未來投資，甚至協助篩選租戶，從而獲得吸引力。

雖然該行自稱是美國向多戶業主提供的最大貸款機構，每年發放 952 億美元的貸款，但它的目標遠超過該行的 3.3 萬名客戶之外。

嚴山姆表示，當該平台明年更全面更新發布時，房東和租戶不必成為摩根大通的客戶就可以註冊該平台。他說，該行尚未最終確定該產品的收費結構。

他說，居民可以通過線上平台自動支付每月租金、接收通知並查看付款歷史和租賃協議。與郵寄紙本支票相比，更讓人放心。