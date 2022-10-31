〈台股盤中〉蘋概股給力開高震盪站回10日線 一度逼近萬三

台股今 (31) 日除鴻海 (2317-TW) 表現不振，包括台積電 (2330-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等蘋果概念股帶動下，電子股人氣明顯回升，盤中指數站回 10 日線，最高衝上 12977 點，市場專家指出，國際股市反彈下，台股不易再破底，預估量 1772 億元，早盤的電子股比重一度高達 77%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，預估台股將在此反覆築底，但現階段並不是投資人出手時機，重要攻擊信號之一在成交值突破 2000 億元。

台股今天以蘋果、電動車概念股表現爲主，投顧業者並看好，包括 ABF 載板、顯卡股、電源供應器股，要避開 PA、被動元件及貨櫃股等基本面轉弱的族群。

台積電今日一度上漲到 390 元，漲幅逾 2.64%，而玉晶光大漲逾 6%，一度達 303.5 元；ABF 載板類股方面，欣興 (3037-TW) 上漲逾 2.5%，最高價達 127.5 元，南電 (8046-TW) 最高價達 215 元，景碩 (3189-TW) 最高達 106.5 元。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 下跌、陽明 (2609-TW) 力守平盤價 60.6 元、萬海 (2615-TW) 力守平盤價。航空雙雄方面，華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都維持平盤價的盤整。