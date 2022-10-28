半導體雙雄領跌 台股跌137點收12788點 周線連三黑

美股科技股周四 (27 日) 收黑，隨著美科技巨頭釋出悲觀財報，台股歷經前兩日反彈後，今 (28) 日由半導體雙雄領跌，電子權值股跟進休兵，盤中傳金權值股翻黑，大盤跌幅擴大，但尾盤隨著部分傳金權值股獲資金拉抬，終場跌 137.95 點，收 12788.42 點，成交值 1727.3 億元，再失守五日線、十日線，周線連三黑。

櫃買指數同樣開低走低，終場跌 1.74 點，收 162.24 點，成交值 447.4 億元，周線連三黑。上市櫃成交值合計 2174.7 億元。

觀察電子權值股表現，台積電歷經前兩日回神，今日開低走低，下挫 1.56%，收在 379.5 元；聯發科法說前夕遭棄守，大跌 4.07%，收 565 元；鴻海開高震盪，終場收平盤價 104 元。聯電跌超過 2%，研華也走弱，日月光投控逆勢大漲超過 2.5%。

蘋果表態將 iPhone 充電接口改為 USB-C，相關概念股持續歡慶，創意、通嘉逆勢漲停，鈺創漲超過 4.7%，嘉澤、宣德、東碩、偉詮電、智原同步收紅。

高價股方面，除創意狂拉漲停外，緯穎、元太同步大漲超過半根停板，力旺、信驊漲幅均超過 3%，大學光、亞德客 - KY、智邦等逆勢收紅。