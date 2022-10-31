盤中速報 - 華園(2702)股價大漲至22.55元，漲幅達8.41%

華園(2702-TW)31日09:26股價上漲1.75元，報22.55元，漲幅8.41%，成交1,663張。
華園(2702-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。
近5日股價上漲9.47%，台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-110 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：+85 張
- 融券增減：+1 張
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