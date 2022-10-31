盤中速報 - 華園(2702)股價拉至漲停，漲停價22.85元，成交436張

華園(2702-TW)31日09:00上漲2.05元，股價漲停報22.85元，委買1,042張，成交436張。

主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數近5日上漲0.9%。

華園(2702-TW)近5日股價上漲9.47%，台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-110 張
  • 外資買賣超：-143 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+33 張
  • 融資增減：+85 張
  • 融券增減：+1 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+10.34%

$11,034

原投組報酬率

+5.02%

$10,502

投組標的成分

  • 40%

    倫飛

    2364

  • 20%

    光隆

    8916

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 10%

    創意

    3443

  • 10%

    富蘭克林公用事業基金美元A1股

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞