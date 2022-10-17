盤中速報 - 華園(2702)股價急跌至19.05元，跌幅達7.07%

華園(2702-TW)17日09:49股價下跌1.45元，報19.05元，跌幅7.07%，成交295張。
華園(2702-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。
近5日股價下跌11.45%，台灣加權指數下跌4.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-634 張
- 外資買賣超：-610 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：-167 張
- 融券增減：+13 張
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