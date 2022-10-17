盤中速報 - 華園(2702)股價急跌至19.05元，跌幅達7.07%

華園(2702-TW)17日09:49股價下跌1.45元，報19.05元，跌幅7.07%，成交295張。

華園(2702-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為一般旅館業。餐館業。食品什貨、飲料零售業。

近5日股價下跌11.45%，台灣加權指數下跌4.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-634 張
  • 外資買賣超：-610 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-24 張
  • 融資增減：-167 張
  • 融券增減：+13 張

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