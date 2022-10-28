〈瑞昱法說〉明年規格升級帶動 營收、毛利率回溫

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (28) 日召開法說，副總黃依瑋表示，受到通膨、終端市場需求轉弱、庫存水位高等因素影響，對第四季營運審慎保守，毛利率將比第三季下滑，明年在規格提升需求帶動下，營收仍會成長，毛利率也可望回溫。

黃依瑋指出，第四季供應鏈調整現象將持續到第四季，加上高庫存，訂單能見度有限，對營運審慎保守，毛利率則因產品組合改變，估可較上季下滑。

展望明年，黃依瑋表示，目前存在短期逆境，不過持續看到市場對於速度快、低功耗、易管理使用的解決方案，以及規格提升等有需求，尤其是網通領域、乙太網路與控制晶片等，推動明年營收成長，毛利率將高於疫情前區間。

黃依瑋說，消費市場疲弱現象超過一年，其中 PC 第四季展望不好，通膨等影響也無好轉跡象，儘管網通、車用需求好，但全球不確定性因素壟罩，年底前客戶展望都趨保守，希望明年市場能有反彈、改善。

各產品表現方面，瑞昱乙太網路晶片因為 PC、NB 需求下滑，客戶調整庫存，第三季銷售下降，此狀況將持續到第四季，明年則將恢復成長。

交換器控制晶片因彌補供應短缺，帶動第三季表現強勁，不過客戶擔憂通膨，接下來幾季訂單保守，短期有壓、中長期在基礎建設前景正向下，仍有成長潛力。

Wi-Fi 方面，黃依瑋表示，Wi-Fi 6 第三季出貨明顯增加，PC、路由器今年滲透率約 50% 以上，價格方面，客戶升級至 Wi-Fi 6 趨勢成形，也讓 Wi-Fi 6 價格比 Wi-Fi 5 高出 60%。

美國商務部產業安全局 (BIS) 日前針對半導體製造的新出口限制規定，相關晶片將受到管制，對此，黃依瑋回應，該禁令是針對特定高運算 IC、超級電腦與先進半導體項目，超出公司業務範圍，目前會持續關注。