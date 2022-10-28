盤中速報 - 敦泰(3545)股價急跌至67.8元，跌幅達7%

敦泰(3545-TW)28日12:50股價下跌5.1元，報67.8元，跌幅7%，成交5,256張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價下跌1.49%，台灣加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-364 張
- 外資買賣超：-142 張
- 投信買賣超：-265 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：-53 張
- 融券增減：+840 張
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