盤中速報 - 敦泰(3545)股價急跌至67.8元，跌幅達7%

敦泰(3545-TW)28日12:50股價下跌5.1元，報67.8元，跌幅7%，成交5,256張。

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。

近5日股價下跌1.49%，台灣加權指數下跌0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-364 張
  • 外資買賣超：-142 張
  • 投信買賣超：-265 張
  • 自營商買賣超：+43 張
  • 融資增減：-53 張
  • 融券增減：+840 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+25.56%

$12,556

原投組報酬率

+15.95%

$11,595

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 20%

    晶宏

    3141

  • 10%

    台半

    5425

  • 10%

    富邦臺灣中小A級動能50ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞