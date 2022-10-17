【盤中熱點】春去秋來又逢冬 航運觸跌停，面板驅動IC強漲、記憶體翻紅，利空出盡族群有望率先止穩？

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一、春去秋來又逢冬 航運觸跌停，台積急單帶動指數跌幅收斂

美國股市曇花一現使今 (17) 日台股開盤旋即承壓，一度跌逾 300 點差點再次破底，所幸護國神山、貨櫃三雄、金融等權值股買單湧入，帶動指數跌幅收歛百餘點，目前預估量為 2179 億。

盤面上來看，大多族群成交比重和平均值差異不大，但其中航運族群下挫 6.92% 成了盤面重災區，其中長榮一度觸及跌停。

(2603-TW) 長榮、(2609-TW) 陽明盤中雙雙觸擊跌停，航運怎麼了？

這或與長榮總經理 14 日法說會提及航運前景時，表示「春去秋來又逢冬、運價漲跌永無終、是高是低看供需、供增需降價走低、待通膨緩戰事息、止跌反轉才可期」有所關聯。白話的意思即為，當前通膨戰爭仍為進行式，物價走揚，消費者購買意願下降，購買需求下滑，廠商擔心庫存過多自然就會調降價格或減少下單量，如此一來海運需求就減少，價格自然下滑，市場對於航運市況相較悲觀，或是本波航運走弱的關鍵因素之一，所幸隨著護國神山買單進，也同步帶動許多大型權值股資金湧入，貨櫃海運跌勢收斂，市場分析師認為，這或是國安基金在盤中有點火的動作，同時攤開技術線型，大盤指數在今日並未破底，倘若美股能夠止穩，指數有望在此築底。

二、利空出盡族群如面板、記憶體有望率先止穩？鴻海科技日登場，電動車成焦點

在中小個股部分，觀察生技醫療佔比仍然是相當的高，顯示市場依舊對於景氣存有高度擔憂，這部分也可以從聯準會 11 月升息底定後，市場轉而關注 12 月升息碼數發現，當前的市場似乎在尋找利空出盡的時刻，那或許「利空出盡」的族群就容易更受資金青睞，原因可能是「已經不會再更糟了」

倘若當今市場氛圍是如此，那本日面板驅動 IC 相關如 (4961-TW) 天鈺、(3034-TW) 聯詠、(3545-TW) 敦泰等個股的強勢就不無道理，除了面板驅動 IC 以外，稍早盤前也提到，記憶體產業，原因是日前美光開第一槍下修資本支出、減產後，鎧俠也宣布自 10 月起減產 3 成，表示未來記憶體供給將會減少，概念股如 (8299-TW) 群聯、(2408-TW) 南亞科、(2337-TW) 旺宏等記憶體相關個股，後市的行情就相當值得注意。

除了記憶體、面板以外，鴻海科技日將登場，消息面的激勵使 (2317-TW) 鴻海在本日也相對強勢，因此鴻海 MIH 大聯盟相關個股，也會是近期盤面的焦點。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

日前我們透過觀察 RSI 強弱指標的方式，來判斷指數是否有超買與超賣的現象，但市場經常提及破底、測底，

究竟這個底是什麼意思呢？白話點說即為前波低點，在美國股市大幅度回測，且台積電遭到降評的背景下，但本日指數卻並未破前低，就容易引發市場聯想是否大盤有築底可能性，而這類的市場預期，就容易帶動短期盤面有止穩可能性。

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