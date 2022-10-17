盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至70.2元，漲幅達7.01%

敦泰(3545-TW)17日11:53股價上漲4.6元，報70.2元，漲幅7.01%，成交6,488張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價下跌3.39%，台灣加權指數下跌4.19%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,255 張
- 外資買賣超：+1,015 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+236 張
- 融資增減：-477 張
- 融券增減：-1,003 張
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