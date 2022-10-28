李克強最新指示 促消費重回經濟主拉動力 支持企業紓困

中國國務院總理李克強，持續推動「穩經濟」一攬子政策和接續措施，聽取財政金融政策工具支持重大項目建設和設備更新改造情況，要求加快釋放擴消費政策效應，深入落實製造業增量留抵稅額即申即退，支持企業紓困和發展，以推動經濟進一步回穩向上。

證券時報周四（27 日）報導，李克強周三召開國常會，並表示要持續釋放政策效應，保持經濟運行在合理區間，具體做法包括：督導和服務工作組要繼續協調解決問題；激發市場活力和社會創造力，深化「放管服」改革；各地要履職盡責保民生，兜牢基本民生底線。

上次國常會同樣提及市場主體，指出穩增長、穩就業、保民生，關鍵是要保市場主體。國務院要求政府官員增強市場主體紓困力道，特別是中小微企業、個體工商戶及製造業實際困難。

李克強說，要推動擴投資、促消費政策加快見效，包括財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，要在本季形成更多實物工作量，並促進消費恢復成為經濟主拉動力。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，國務院要求財政金融政策工具支持重大項目建設、設備更新改造，將確保本季基建投資增速延續兩位數成長，繼續發揮引領經濟回升作用。

李克強表示，製造業新增留抵退稅到賬平均時間，已壓縮至兩個工作日，要繼續落實此一即申即退措施，並強化對小微企業、個體工商戶的退稅服務，確保應退盡退快退。

國家稅務總局增值稅發票數據顯示，今年 4 至 8 月，製造業企業累計享受退稅人民幣 5,377 億元，規模居各大產業首位，發揮促進工業經濟穩定運行作用。