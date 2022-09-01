李克強再定調！穩經濟政策 9月上旬「應出盡出」

中國國務院總理李克強周三（31 日）召開常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，指示「穩經濟」接續政策細則 9 月上旬「應出盡出」，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

券商中國報導，李克強表示，要用「放管服」改革辦法，進一步使「穩經濟」一攬子政策發揮效能，且接續政策細則 9 月上旬「應出盡出」，著力擴大有效需求。上周李克強宣布 19 項接續政策。

他說，要擴大政策性、開發性金融工具支持領域，納入老舊小區改造、省級高速公路，並盡可能吸引民間投資。

李克強指示，要引導商業銀行為重點工程、設備更新改造配足中長期貸款。有關部委和銀行要完善考核辦法，提出激勵機制。

李克強並表示，要支持剛性和改善性房屋需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信用政策和保交樓專項借款，並促進汽車等大宗消費。

國金證券首席經濟學家趙偉指出，中央和部委頻頻提出政策，以確保工程開工，為「穩增長」資金發揮作用奠定基礎。政府仍在加速「穩增長」資金到位，未來可能進一步加碼，下半年可望逐步顯現振興經濟成效。

巨丰投顧高級投資顧問陳昱成說，國常會擴大政策性、開發性金融工具支持領域，加上此前新增人民幣 3,000 億額度，均說明前期政策性、開發性金融工具取得階段性成果，有效帶動地方投資。

陳昱成表示，國務院指示納入老舊小區改造和高速公路，可形成更多「實物工作量」，進一步擴大有效需求，帶動有效投資和相應消費，為「穩經濟」添磚加瓦。「實物工作量」即實際完成的工作量，例如以平方公尺為單位的竣工房屋建築面積。