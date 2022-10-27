提高市場能見度 喬福等5上市公司10月起接力開法說

為提高上市公司財報資訊透明度，包括喬福 (1540-TW)、欣天然 (9918-TW)、新建 (2516-TW)、百容 (2483-TW) 與台橡 (2103-TW) 等 5 家公司將在證交所舉辦法說會，向市場說明公司近期營運概況與未來展望。

證交所表示，前述 5 家上市公司分別在 10 月 31 日起到 11 月 4 日舉辦法說會，31 日當天將由喬福與欣天然打頭陣，11 月 2 日由新建接棒上陣，11 月 4 日則由百容與台橡壓軸登場。

證交所表示，率先登場的喬福，主從事生產切削中心機、電腦車床製造與買賣業務，為國內中大型工具機製造廠，今年上半年合併營收 2.25 億元，每股盈餘 0.71 元。

欣天然則是以導管供應用戶可燃性天然氣作為燃料，提供用戶瓦斯管、瓦斯安全設備之設計與施工，供應新北市中和、永和、新店、深坑及台北市文山區等 5 個行政區，今年上半年合併營收 11.06 億元，較去年同期成長 7.8%，每股盈餘 0.50 元。

新建的主力項目主為土木工程、建築工程及機電工程，土木工程主要為高速公路、一般道路、捷運工程等；建築工程則為國宅、學校、住宅大樓為主，上半年度合併累計營收 32.82 億元，每股盈餘 - 1.45 元。

最後壓軸的百容主要是生產半導體導線架、電子零組件、機械式繼電器及步進馬達，上半年度合併營收達 12.02 億元，成長 20.92%，每股盈餘 1.12 元。

另外，台橡主要產品為各種合成橡膠的製造及銷售，是亞洲市場舉足輕重的合成橡膠產業領導者，上半年度合併營收達 176.17 億元，成長 5.25%，每股盈餘 1.7 元。

