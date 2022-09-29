〈台台併聽證會〉林之晨：合併台灣之星後 第四年才顯合併效益

國家通訊委員會 (NCC) 今 (29) 日舉行台灣大 (3045-TW) 擬合併台灣之星案聽證會，台灣大總經理林之晨表示，由於台灣之星虧損嚴重，預期整併該業者後，公司前兩年稅前效益為負，第四年後才會進入穩定期且獲利占比 7%。台灣之星總經理賴弦五則指出，公司累計虧損近 400 億元，合併是不得不的決定。

台灣大由林之晨帶隊，包括技術長郭宇泰、副總吳明東、商務長林東閔等人皆共同參與；台灣之星則由賴弦五、副總丁憲文、副總朱曉幸等人出席；另外中華電 (2412-TW) 副總魏惠珍、遠傳 (4904-TW) 資深副總李和音、亞太電 (3682-TW) 副總劉立三等則以利害關係人身分出席。

林之晨說，台灣之星自 4G 開台以來，一直無法達到經濟規模，2021 年虧損 35 億元、累積虧損 324 億元，淨負債達 264 億元。而 5G 時代建設成本更高，營運轉正遙遙無期，陷入垂危狀態。

林之晨表示，由於台灣之星虧損嚴重且網路整併費時，雙方合併後第一年，台灣大前兩年稅前效益為負，到第四、五年才會發揮網路整併綜效並進入穩定期，不過占台灣大的獲利比重僅 7%。

賴弦五指出，與台灣大合併是不得不的決定，營運 8 年來資本額從 200 億元增資至 560 億元，加上目前尚有 560 億元貸款，總投入逾 800 億元經營電信事業，另外，投入 311 億元投入頻譜競標，加入 4G、市場競爭，用戶數也攀升至 280 萬戶。

賴弦五坦言，累計虧損近 400 億元，但電信商必須投資網路，面對未來龐大資金需求、產業削價競爭，營運難以轉虧為盈，期望繼續捍衛權益，合併案審查能盡快通過，對用戶、員工、股東長期發展都有利。