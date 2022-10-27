〈群創財報〉Q3大虧127億元每股虧1.27元 探十年單季新低

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，受俄烏戰爭、通膨、各國升息等因素影響，全球消費市場需求減弱，面板量價下滑，營運連兩季虧損，第三季更大虧 127.46 億元，虧損較前一季擴大，每股虧損 1.27 元，創 2012 年第二季以來新低，前三季虧損 155.96 億元，每股虧 1.5 元。

群創第三季營收 480.15 億元，季減 17.07%、年減 48.42%，毛利率 -18.74%，由上季、去年同期轉負，營益率 -32.04 %，稅後虧損 127.46 億元，每股虧損 1.27 元，虧損較前一季擴大。

群創今年前三季營收 1758.02 億元、年減 34.9%，毛利率僅剩 0.15%、年減 29.23 個百分點，營益率由去年同期轉負達 -10.74%，稅後虧損 155.96 億元，每股虧損 1.5 元。

群創表示，第三季折舊及攤銷為新台幣 79 億元，資本支出 46 億元，出貨方面，第三季整體出貨面積 611 萬平方公尺，季減 6.2%，液晶面板售價為每平方公尺 254 美元，季減 14.18%；中小尺寸也下滑至 74.41 萬平方公尺，季減 9.3%，營收同步季減 6.8%。

產品營收比重方面，群創第三季可攜式電腦比重達 19%、手機及商用產品 19%、桌上型螢幕 10%、車用產品 20%、電視 32%，若以產品尺寸別區分，10 吋、10-20 吋、20-30 吋、30-40 吋、40 吋以上則各占 24%、30%、14%、6%、26%。