〈台股盤後〉跌深反彈量縮漲近200點 站上5日及10日線

台股今 (27) 日漲 197.32 點或 1.55%，收 12926.37 點，市場成交值爲 1753.2 億元，市場專家指出，今天由生技、電子雙主流帶頭反攻，台股有機會在此反覆築底。

台股今日開在 12807.69 點，最低 12807.69 點，最高 12954.32 點，收盤上漲 197.32 點或 1.55%，收盤報 12926.37 點，成交值爲 1753.2 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日上漲，在於市場信心面的強化，包括外資昨日在台股期、現貨同步作多、新台幣升值等因素，電子及生技股反彈，也推升大盤上攻，盤中尤以 OTC 指數的拉升最爲明顯。

權值股方面，收盤台積電上漲 9.5 元或 2.53%，收盤價報 385.5 元，鴻海 (2317-TW) 收平盤價 104 元，大立光 (3008-TW) 收盤報 1820 元，較昨日上漲 10 元或 0.55%。

載板族群今日表現也亮眼，欣興 (3037-TW) 收盤價報 120. 元，較昨日上漲 2 元或 1.69%，景碩 (3189-TW) 收盤價報 104 元，上漲 2.5 元或 2.46%，南電 (8046-TW) 收盤上漲 7.5 元或 3.76%，收盤價報 207 元。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤上漲 3.5 元或 2.52%，收盤價報 142.5 元，陽明 (2609-TW) 收盤上漲 1.3 元或 2.1%，收盤價報 63.2 元，萬海 (2615-TW) 收盤上漲 1.3 元或 1.88%，收盤價報 70.5 元。