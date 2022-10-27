【盤中熱點】指數雖強但櫃買指數更強，Type-C概念股成市場焦點

一、指數強彈，但部分個股開高走低

1. 指數強彈，部分個股稍稍走低：

縱使美國科技股回落，但美元指數回落與外資回頭買超的背景下，激勵指數強彈一度上漲 225 點，預估量為 1777 億。

貢獻漲點多方指標依序為 (2330-TW) 台積電、(2454-TW)聯發科、(2881-TW)富邦金、(6669-TW)緯穎、(5871-TW)中租 - KY，造成盤勢壓抑的則為 (3045-TW) 台灣大、(2912-TW)統一超、(3481-TW)群創、(1326-TW)台化、(2409-TW)友達等，單就本日漲點來看，護國神山與聯發科仍然是推升指數最大的關鍵，值得注意的是，排行中的 (6669-TW) 緯穎本日強攻漲停，這或與 Meta 周三公布的第三季財報中上修資本支出 (Capex) 有關，季增 26% 高於市場預期，進而激勵伺服器族群成為本日盤面重點。雖然指數強彈，但當前盤面部分個股包含 (2412-TW) 中華電、(6505-TW)台塑化、(2308-TW)台達電、(2882-TW)國泰金等大型權值股稍稍走弱，是否會拖類指數漲勢，則有待觀察。

2.(2454-TW) 聯發科強勢，IC 設計普遍走強：

(2454)聯發科力守短天期均線，成為 IC 設計眾多個股中相較強勢的族群，因此能否因聯發科上漲帶動資金回流科技股即為關注的方向，而就本日成交比重圖來看，電子與半導體比重較先前平均飆升至 9.1% 與 7.8%，盤面上包含日前提及的矽智財 (IP) 族群如 (3035-TW) 智原、(3529-TW)力旺、(3661-TW)世芯 - KY、(3443-TW)創意、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科等 IC 族群皆走強，而航運族群則是回落至 5%，顯示當前資金確有回流至科技類股的現象。但即使今天呈現百花齊放的盤面情況，不過生技族群比重仍維持於 4% 左右，顯示當前即便指數強彈但仍有資金擔憂風險，因此資金回流科技股能否成為未來的常態，則有待觀察。

二、櫃買指數明顯強於指數，Type-C 概念股成市場焦點

1. 櫃買指數明顯強於指數：

在經歷破底危機後，隨著指數強彈，代表內資信心的櫃買指數同樣強漲，目前上漲達 2.22% 甚至有持續走高的現象，顯示當前市場信心有所回籠，但與指數同樣的情況，生技醫療的占比於櫃買指數與昨日相差無幾，表示市場資金或有部分的顧慮，因此本日櫃買雖突破五日均線，但能否就此止穩，也還是值得留意的方向。

2. 蘋果證實將改採 Type-C，概念股成市場焦點：

歐洲議會 10 月初通過新法，表示自 2024 年底開始，歐盟境內所有電子產品需統一改採 Type-C 規格，對此蘋果高層首度表態，蘋果將會遵守歐盟法令將 iPhone 的充電孔由 Lightning 改為 Type-C 規格，隨著蘋果首度的證實，此消息一出也激勵 Type-C 個股 (2436-TW) 偉詮電、(5269-TW)祥碩、(6104-TW)創惟、(6756-TW)威鋒電子、(3588-TW)通嘉、(6104-TW)創惟、(4966-TW)譜瑞 - KY、(5351-TW)鈺創等概念股普遍有著強勢表現，而在蘋果改採 Type-C 的氛圍下，可望推動相關的市場快速的成長。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

市場信心稍有回復，量能不足是隱憂：

昨日提及，利空族群能否止穩會是關鍵，而今盤面不分利多利空族群呈現全面性的上漲，表示市場氛圍或有轉變的跡象，但當前的量能能明顯不足，且與景氣反向的族群占比仍高，顯示市場仍有風險意識，而就技術面來看，整體仍為一個區間震盪的格局，但本日指數不但站上五日均線，更要挑戰十日均，此時量能表現就會是後續值得留意的方向。

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