台積電重申明年展望不變 市值重返10兆元大關

台積電重申明年展望不變 市值重返10兆元大關。(圖：取材自台積電ESG官網)
台積電重申明年展望不變 市值重返10兆元大關。(圖：取材自台積電ESG官網)

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 發聲明澄清，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，並重申第四季與明年展望均未改變，激勵今 (27) 日股價強彈，一度大漲 3.45%，衝上 389 元，市值達 10.08 兆元、重返 10 兆元大關，盤中則維持超過 2.5% 漲幅，收復五日線。

台積電今日也宣佈成立開放創新平台 (OIP)3DFabric 聯盟，邀請 IP、EDA、記憶體、封測及基板廠加入，包括美光、三星記憶體及 SK 海力士在內，已有 19 個合作夥伴同意加入，共同攜手加速創新及完備 3D IC 生態系。

台積電總裁魏哲家近期鼓勵員工多休假，被外界解讀為景氣寒風來臨，甚至遭聯想可能有無薪價計畫，對此發聲明澄清，公司表示，並未強迫員工休假或有任何無薪假計畫，且全球數位化趨勢不會改變，仍維持法說會看法，對第四季財測並未改變，也重申 2023 年仍會是成長的一年。 

隨著地緣政治局勢升溫，半導體供應鏈「去台化」浮上檯面，台積電聲明中也說，半導體產業鏈極為複雜，多年來已經形成全球極有效率的分工，台灣半導體製造業的「群聚」效應，從歷史經驗來看，台灣供應鏈比全球任何地方韌性都高。

台積電並說，將持續投資台灣，同時為繼續對全球客戶提供最有韌性的服務，也會在考量成本、效率及各種內外在環境因素前提下，繼續海外擴廠計畫，策略性強化海外投資及生產據點。

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