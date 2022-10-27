中國銀行業者拋匯 離岸人民幣創史上最大升幅

離岸人民幣匯率周三（26 日）寫下史上最大升幅，利多是投資人預料美國聯準會（Fed）將放慢升息步調，且中國銀行業者拋售美元。

彭博報導，離岸人民幣匯價周三盤中勁揚 1.8%，升至人民幣 7.1917 員兌 1 美元，周四盤中持平，報 7.1870 元。在岸人民幣兌美元周三夜盤收報 7.1710 元，勁漲 942 個基點。

一名香港銀行外匯交易員說：「人民幣匯率大幅上漲，是從周三下午 3 時開始，起初外匯市場一度猜測中國相關部門入市，力挺人民幣，驟然觸發大規模的空頭回補浪潮。」

彭博首席亞洲外匯與利率策略師 Stephen Chiu 說，人民幣的利多，是國有銀行可能出手干預，且美元普遍走低；過去數日人民幣經歷快速貶值後，出現一些短期回穩跡象。

美國近日公布的數據顯示，從製造業到房價、消費者信心指數，皆不如經濟學家預期，顯示 Fed 緊縮貨幣政策的行動，已開始顯現效果，促使投資人預料 Fed 可能會放慢升息腳步。

近來 Fed 官員的發言也更加謹慎，例如，舊金山聯準銀行總裁戴利上周說，Fed 應開始計劃縮小升息幅度。

東方金誠宏觀分析師王青表示，縱然 Fed 11 月大幅升息，導致人民幣匯率再度承壓，中國相關部門仍擁有充足「穩匯率」工具，確保人民幣匯率在合理均衡匯率水準平穩波動，包括擴大在香港市場的央票發行規模、收緊離岸人民幣流動性、調低企業境外放款的宏觀審慎調節係數、重啟逆周期因子、調低外匯存款準備金率。