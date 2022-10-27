收購案將完成？馬斯克貼造訪推特辦公室影片 周五將向員工發表談話

收購案將完成？馬斯克貼造訪推特辦公室影片 周五將向員工發表談話 (圖:AFP)
收購案將完成？馬斯克貼造訪推特辦公室影片 周五將向員工發表談話 (圖:AFP)

全球首富馬斯克周三 (26 日) 發布一段影片，內容為自己扛著水槽走進推特舊金山總部，還把自己的推特簡介加上「推特領導人」(Chief Twit)，顯然欲暗示收購推特的交易就要完成。此外，馬斯克預定周五向推特員工發表演說。

路透周二報導，馬斯克已向融資銀行表示，計劃本周五 (28 日) 完成收購推特的交易，接著周三便在推特上張貼影片，顯示馬斯克拿著浴室水槽 (sink) 走入推特總部大廳，推文中寫著「進入推特總部 — 想想吧，你會明白的。(Entering Twitter HQ — let that sink in!)」

圖翻攝自馬斯克推特
圖翻攝自馬斯克推特

法庭已向馬斯克下通牒，美東 10 月 28 日下午五點以前必須完成這筆價值 440 億美元、以每股 54.20 美元收購推特的交易，以履行 4 月初的收購承諾。

這筆交易案多次引發關注，馬斯克中間曾經反悔，並與推特展開訴訟大戰，又在法官下達期限後，證實會以原本的條件收購。

消息曝光後，推特 (TWTR-US) 股價周三收高 1.08%，報每股 53.35 美元，盤後續漲逾 1%，與美股大盤和科技股的頹勢成對比。

馬斯克創辦的特斯拉 (TSLA-US) 也上漲 1%，收在每股 224.64 美元。

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