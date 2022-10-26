亞德客-KY Q3純益雙減 每股賺6.96元 探近9季低點

亞德客-KY Q3純益雙減13% 每股賺6.96元 近9季低點。(圖：AFP)
亞德客-KY Q3純益雙減13% 每股賺6.96元 近9季低點。(圖：AFP)

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 今 (26) 日公告第三季財報，稅後純益 13.91 億元，較上季與去年同期下滑 13%，每股純益 6.96 元，寫近 9 季低點；前三季稅後純益 46.71 億元，年減 3.4%，每股純益 23.36 元。

亞德客第三季營收 60.78 億元，季減 15.8%，年減 9%，毛利率 46.3%，季減 0.31 個百分點，年減 2.9 個百分點，營益率 28.04%，較上季與去年同期減少 2.36 個百分點；稅後純益 13.91 億元，季減 13.17%，年減 13.11%，每股純益 6.96 元。

前三季累計營收 198.09 億元，年增 1%，毛利率 45.37%，年減 3.6 個百分點，營益率 28.81%，年減 3.89 個百分點；稅後純益 46.71 億元，年減 3.4%，每股純益 23.36 元。

亞德客先前已下修全年營收目標，由雙位數下調至高個位數成長，對今年營益率能否維持 30% 以上看法也趨謹慎。

亞德客認為，市場需求已落底，但仍難預測何時可以明顯復甦，對下半年出貨轉趨保守，不過，也預期這只是短期影響，需求只是遞延到未來幾個月或幾季。

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