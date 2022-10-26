〈聯亞法說〉Q4估季減個位數 明年兩大產品線樂觀看待

聯亞 (3081-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望後市，財務長楊吉裕表示，第四季營收將持平第二季，較第三季下滑個位數，至於明年，消費性產品可望導入客戶所有機型，需求更強勁，資料中心 800G 產品也將大量出貨，出貨量估將倍增，帶動營運增溫。

楊吉裕表示，第四季營收將較前季略減，主因消費性 LD/PD 12 月訂單放緩，加上矽光客戶逐步增加 800G 出貨，使 400G 出貨下滑所致，獲利方面，第四季電信 10、25G 出貨增加，資料中心營收比重提升，預計毛利率將優於第二季。

市場展望方面，楊吉裕看好兩大產品線明年展望都不錯，其中，消費性產品的 LD/PD 需求，由於今年美系客戶僅兩台機款採用 InP EEL，明年可望全數導入，需求將優於今年；再者，資料中心產品方面，明年 800G 將大量出貨，由於是由 2 顆 400G 組成，出貨規模將加倍。

電信產品方面，聯亞表示，中國大型客戶電信 10G、25G 需求持續回升，加上中國推動東數西算工程政策推動，帶動 5G、FTTH 建置需求成長，另外還有歐美、台灣等電信客戶訂單，下半年出貨逐季成長。

聯亞第三季依應用面來看，電信 (Telecom) 占 35-40%、資料中心 (Datacom) 占 15-20%、其他消費工業約占 40-45%；若以產品別區分，消費 LD、PD 營收各佔 20%，10G LD 占 10%，與 25G LD 占 5% 以下、矽光產品 10-15%、PD/APD 占 33-36%。

針對第三季毛利率下滑，聯亞指出，主因基板原料供應商良率出問題，已向供應商求償，要求將瑕疵基板更換，並挪至本季使用，預計本季可望節省成本一千萬，同步改善獲利