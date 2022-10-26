9月全球粗鋼生產相隔14個月轉正成長 中國產量增加

根據世界鋼鐵協會 (World Steel Association，WSA) 截至周三 (26 日) 為止所整理出的初步統計，2022 年 9 月全球 64 個國家地區的粗鋼生產量，較去年同期增長 3.7% 至 1 億 5170 萬公噸，是自 2021 年 7 月以來首度出現年增率成長，前後相隔 14 個月。

在全球性的通膨問題和零件供應鏈混亂的影響之下，鋼材需求的回溫出現延遲。全球最大粗鋼生產國的中國、去 (2021) 年在脫碳政策影響之下廣泛出現減產現象，不過該國的粗鋼生產年增率已經在 2022 年 9 月轉正成長。

2022 年 9 月，中國的粗鋼生產量年增 17.6% 至 8700 萬公噸。中國當局為了削減二氧化碳排放量，自 2021 年夏天開始正式推動粗鋼減產。目前中國市場的粗鋼需求，雖受到不動產景氣下滑等影響而走弱，但是和碳排等規範有關的粗鋼大規模減產情形已不像去年般廣泛，9 月粗鋼生產也因而出現大幅增長。

其他國家方面，全球第二大粗鋼生產國的印度，今年 9 月的粗鋼生產量年增 1.8% 至 990 萬公噸；日本同月粗鋼生產年減 12.3% 至 710 萬公噸，主要和汽車業減產等因素有關；美國同月粗鋼生產年減 7.5% 至 660 萬公噸。