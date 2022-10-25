搶邊境解封商機 星展端兩大回饋搶消費市場

邊境解封，銀行信用卡陸續推出刷卡優惠，星展銀行 (台灣) 宣布推出系列信用卡刷卡優惠，祭出快速累哩優惠與現金回饋等常見優惠，準備爭搶解封後的消費商機。

星展此次促刷主要鎖定「星展飛行世界商務卡」與「星展 eco 永續卡」，其中「星展飛行世界商務卡」提供海外消費每 15 元、國內消費每 18 元可累積 1 點飛行積金的優惠累哩禮遇，一直是偏好快速累積飛行哩程消費族群的首選信用卡。

另外，新戶申辦「星展飛行世界商務卡」除可享首刷禮 10000 點飛行積金外，今年底前還可享核卡 90 天海內外消費每 10 元可累積 1 點飛行積金的加碼回饋，每月最高累積上限 2000 點。

至於偏好現金回饋的卡友則可申辦「星展 eco 永續卡」，針對國內外消費給予現金回饋，其中國內消費回饋率最高 2%，海外消費最高可達 3%，綁定使用 Apple Pay 刷滿 1000 元更可獲得 1000 點現金積點。

星展銀行 (台灣) 總經理林鑫川表示，隨著台灣邊境解封，星展順勢推出貼近消費者需求的信用卡權益。

星展銀行 (台灣) 消費金融處處長孫可基指出，從內部數據觀察，今年第 3 季每月平均海外旅遊相關刷卡消費金額為去年每月平均消費的 3 倍；其中於海外持實體卡片交易的消費金額是去年每月平均的 5 倍，顯示卡友旅遊需求強勁。