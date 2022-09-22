友達進駐高雄亞灣設立研發中心 將招募300位研發人員

因應 5G、AIoT 應用發展，高雄市政府積極打造亞灣成為 5G AIoT 創新園區新聚落，強化南台灣產業數位化升級，面板大廠友達 (2409-TW) 今 (22) 日也宣布進駐亞灣成立 AUO 解決方案研發中心，未來將在高雄據點佈建 300 人研發團隊，希望透過亞灣產業群聚優勢，作為多元場域解決方案研發及試驗場域。

友達看好亞灣產業生態鏈、資源優勢，與近年推動的雙軸轉型、智慧場域應用呼應，在高雄設立研發團隊後，將可望促進雙軸轉型策略發展、帶動集團深化垂直市場的成長量能。

友達近年以顯示技術為核心，擴大非面板事業布局，整合軟硬體、雲端與服務平台，針對智慧零售、醫療、移動、育樂與智慧製造等領域，發展場域經濟與高附加價值的雙軸轉型策略，逐步構建智慧物聯生態圈。

高雄亞灣區不僅是 5G、AIoT 的示範場域，更是孕育創新能量的孵化地，友達認為，亞灣區擁展館場域優勢、潛在合作廠商資源，將可提供友達深化智慧場域發展，創造除顯示器外的差異化產品，展現友達在面板以外的研發應用軟實力。

友達在高雄研發中心也展示先進抗反光 8K 超高解析技術的 Find ARTs 友達藝廊、智慧行動辦公艙、智慧運動健康促進方案等，皆是友達近年在智慧生活上的研發成果，未來因應雙軸轉型策略，將擴大招募包括 UI/UX 人才、軟體工程師，鎖定人工智慧、大數據以及跨領域場域應用的新血加入。