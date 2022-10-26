〈能源盤後〉供應緊繃情緒重回市場焦點 原油連2日收高

原油期貨價格周二 (25 日) 收高，收復前一日跌幅後還多上漲一些，係因對供應緊繃的擔憂情緒又重新成為市場焦點。

與此同時，天然氣期貨上漲 8%，且為連續第二個交易日上漲。上周因美國天氣預測回暖，導致該取暖燃料價格大挫 23%。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或 0.9%，收每桶 85.32 美元。周一 WTI 下跌近 0.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.3%，收每桶 93.52 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 53 美分或 0.6%，收每桶 91.74 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 6.8%，收每加侖 2.916 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 3.9672 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 8%，收每百萬 Btu 5.613 美元，在上周收低 23% 且上周五觸及 3 月 21 日以來最低點後，本周迄今已反彈回升約 13%。

市場推動力

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 報告指出：「油價短期內被鎖定在一個交易範圍內。我們仍處於平季，仍受市場對全球經濟和利率的擔憂情緒影響。」

「同時，石油市場試圖忽視美元卻無法做到，美元走強時仍對石油帶來下行壓力。但隨著市場進入冬季，我們將看到美元與石油之間的關係脫節，因為石油需求會更強勁。」Flynn 說。

周一油價下跌係因中國 9 月原油進口量較去年同期下降 2%，令投資者擔心原油需求前景，同時美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣政策以遏制頑固的通膨。

Sevens Report Research 分析師周二表示：「中國負面消息和疲軟的美國經濟數據，不利於石油需求面。然而，對鷹派到頂的期待提振風險資產。」

德國商銀分析師報告寫道，雖然中國 9 月石油進口量增至 98 億桶，但自年初以來的進口量仍比去年同期下降 4.3%。

「以約莫 990 萬桶 / 日的水準，12 個月移動均線仍連續兩個月低於 1000 萬桶 / 日的標準。上一回此情形發生是 3 年前的事情。在所有可能性中，儘管過去兩個月出現復甦跡象，而且未來幾個月進口可能增加，但中國仍可能因此創下連續第二年原油進口量下降。」

Sevens Report Research 分析師表示，石油的新交易區間橫跨在 70 美元上方的支撐位和 90 美元下方的阻力位之間，係因交易者在經濟衰退擔憂日益加劇但全球供應動態仍然緊繃的情況下評估需求前景。

自 2 月下旬爆發俄烏大戰後，3 月以來 WTI 原油價格下跌約 35%，而 Brent 原油下跌近 33%。最近幾周原油一直被卡在交易區間。

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周 (10/21 止) 美國石油庫存狀況。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預測，上周美國原油庫存減少 80 萬桶，汽油庫存減少 160 萬桶，蒸餾油庫存減少 1.5 萬桶。