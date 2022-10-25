〈能源盤後〉人大未提清零政策變動 中國需求前景遭抑制 原油收低

原油期貨價格周一 (24 日) 收低，係因一輪低迷的進口數據，以及中國人大結束後引起中國能源需求下降的預期，令原油承壓。

與此同時，天然氣期貨價格收高，部分收復上周因美國天氣預報較往常高溫而引起的大跌。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 47 美分或近 0.6%，收每桶 84.58 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 93.26 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 13 美分或 0.1%，收每桶 91.21 美元，此為交易最活絡的契約。

11 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.7302 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.3%，收每加侖 3.9201 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.8%，收每百萬 Btu 5.199 美元，自上周五觸及的 3 月 21 日以來最低點反彈，上周收低 23%。

市場推動力

在美政府再度自戰略石油儲備 (SPR) 中釋出 1500 萬桶原油後，WTI 原油最近月期貨價格上周上漲 0.5%，而 Brent 原油上漲 2%。

美政府也表示將回補 SPR，暗示若價格跌至每桶 70 美元就會買進以助提供價格支撐地板，激勵國內生產商增加產量。

路透周一報導，周一公布已延遲一周的數據，顯示中國 9 月原油進口量較去年同期下降 2%，係因獨立煉油廠放緩吞吐量 (即一定時間內能處理的原油和提煉品總量)。

與此同時，中國人大後習近平三連任 5 年期的中共總書記，打破中國領導人最長 10 年任期的不成文規定，更加鞏固習近平掌權地位。

中國人大沒有宣布對清零政策的任何變化。該政策導致大規模停工，抑制原油需求。這令港股創下 2008 年金融危機以來最大單日跌幅，恆指挫逾 6%，刷新 13 年低點紀錄。

StoneX 集團歐洲、中東和非洲及亞洲能源分析師 Harry Altham 表示：「中國似乎會持續施行清零政策至少到明年春季。」

他周一評論談到，市場擔憂主要集中在習近平的新常委的組成，該陣容引發「對抗新冠肺炎和維護國家安全凌駕在經濟考量之上」的臆測，挫傷這全球第二大消費國的石油需求前景。

XTB 首席市場分析師 Walid Koudmani 報告指出，與此同時，美元升值以及全球需求的不確定性持續令大宗商品價格承壓。

「從技術角度來看，油價仍處於一個非常有趣的位置，因為 Brent 和 WTI 都在測試關鍵支撐位，儘管價格低於長期移動平均線 (MA)，但該支撐位設法阻止了先前的強勁下行走勢。」他寫道。

「此外，如果儘管經濟持續放緩和宏觀經濟數據令人不安，市場情緒和需求預測仍能改善，那麼情況可能會繼續波動，可能會導致油價再次嘗試從當前價位反彈。在這個波動加劇的時期，不管是往哪一個方向突破，都可以在短期內為市場定下基調。」Koudmani 說。