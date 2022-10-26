美國德州天然氣跌破零 業者花錢請人運走

在歐洲陷入能源危機之際，美國西德州天然氣現貨價卻跌至負值，等同業者花錢請人運走，原因是西德州二疊紀盆地產量激增，且液化天然氣接收站停擺，衝擊天然氣供應。

倫敦金融時報（FT）報導，S&P Global 的數據顯示，洲際交易所德州二疊紀盆地 Waha 地區隔日交割天然氣價格，周二（25 日）下探至每百萬英熱單位（Btu）負 2.25 美元，為 2020 年以來首見。

相較下，當日美國基準天然氣期貨價大漲 7%，至每百萬 Btu 5.585 美元。歐洲基準天然氣期貨價為每 MWh 98 歐元，約每百萬 Btu 28 美元。

產業分析師 Stephen Schork 表示，基本上，業者生產的天然氣，超過輸氣管的輸氣量，導致業者必須花錢請人運走。

坐落在德州海岸的 Freeport 液化天然氣接收站，是美國最大出口設施之一，但該接收站 6 月慘遭祝融後，一直處於停擺狀態。

雪上加霜的是，本周 Kinder Morgan 旗下 Gulf Coast Express 和 El Paso Natural Gas 輸氣管系統維修，將持續數日，無法輸出二疊紀盆地的天然氣。

這並非 Waha 地區天然氣價格首度跌至負值：在 2020 年出現九次，在 2019 年也出現 31 次。不過，由於俄羅斯削減供應，報復西方國家制裁，這次 Waha 地區天然氣價格跌至負值，發生在歐洲準備因應潛在冬季天然氣短缺的時刻。