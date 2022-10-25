〈智原法說〉成立新事業部 進軍14奈米以下先進製程

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理王國雍表示，公司已成立新事業部，瞄準 14 奈米以下的 FinFET 先進製程設計服務，期望開拓營收來源、優化產品組合與接觸一線客戶等。

王國雍指出，智原目前除了既有的 ASIC、IP 事業，也成立新的事業單位，主要提供純粹的後端 (Back-end) 設計服務，但與過往 ASIC 接單模式不同，該業務僅提供設計服務，不含生產服務，客戶可自由選擇晶圓廠夥伴。

由於智原為聯電 (2303-TW)(UMC-US) 轉投資，因此新事業僅限於提供 14 奈米以下製程的服務，至於 22/28 奈米、甚至以上的製程仍維持既有的商業模式，也就是客戶在智原下單後，會在聯電投片生產。

王國雍補充，智原已花了三年時間在三星 14 奈米上布建 IP，現在正積極承接 14 奈米的 ASIC 案件，公司不能拱手放棄 14 奈米以下的商機，因此透過不同商業模式，切入相關市場，目前同業多為印度公司，看好現階段設計服務的質跟量仍滿足不了市場需求。

王國雍舉例，新事業進行約一年多，已有不錯成績，智原目前已完成 12 奈米、6 奈米還有 2 顆 4 奈米案件，且已貢獻營收與獲利，如第三季毛利率就有 1 個百分點是新事業貢獻的。