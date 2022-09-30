應對能源危機 歐盟希望建立新的LNG交易基準

應對天然氣供應帶來的能源危機，歐盟希望建立一個新的液化天然氣 (LNG) 交易基準，因為他們認為，在俄羅斯削減天然氣供應，以及歐洲的 LNG 進口量持續飆升下，當前的定價機制已經失衡。

歐盟 27 個成員國正在就上周提出的控制能源價格飆升和控制消費者成本的提議進行談判，但布魯塞爾已經在探索其他措施。

在周四 (29 日) 發表的文件中，歐洲執委會表示，市場參與者可以自願使用替代的 LNG 價格基準，該基準應基於可核查的 LNG 貨運價格，以確保能反映真實價格情況。

執委會認為，這一基準將限制基礎設施對價格形成的負面影響，因此預計將使價格更接近全球市場水準。

LNG 買家通常基於美國的亨利樞紐 (Henry Hub) 或亞洲的日韓基準 (JKM) 進行定價，在歐洲，標準基準是荷蘭所有權轉讓設施 (TTF) 或英國國家平衡點 (NBP)。

然而 TTF 的價格受到地緣政治、市場情緒以及供需因素的衝擊。一些業內人士認為，TTF 已無法反映歐洲天然氣的真正價值，特別在今年進口大量增加的前提下。

分析師估計，隨著各國政府爭相尋找俄羅斯天然氣的替代品，今年歐洲的液化天然氣進口量創下歷史新高，如果完全淘汰俄羅斯天然氣，未來十年將需要運輸 2 億噸液化天然氣。

雖然 LNG 的價格通常高於管道運輸的天然氣，但鑑於管道網絡的基礎設施限制，以及各國接收和處理冷凍燃料的能力不同，天然氣價格在歐洲一些地區呈現重大分歧。

歐盟官員坦承，雖然執委會已開始就設立新基準展開工作，但這不是短期就能完成的。