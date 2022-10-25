五大台股一般型基金人氣王 統一基金橫掃冠亞軍

受通膨居高不下、聯準會持續鷹派升息及外資賣超影響，9 月加權指數重挫超過一成。但許多長線投資人仍堅守長期投資原則，持續定期定額扣款。以台股一般型基金為例，9 月定期定額扣款人數前 5 大基金，與前期相比，人數增減幅多在 1% 以內；扣款筆數與金額變動，也多在 2% 以內。

前 5 大基金中，統一投信兩檔長青基金奪下 9 月定期定額扣款人數冠亞軍，分別為統一大滿貫及統一黑馬。統一大滿貫基金 9 月定期定額扣款人數更是高達 1.3 萬人左右，為唯一一檔扣款人數破萬的台股一般型基金，統一黑馬基金則以 0.97 萬人位居亞軍，國泰小龍基金、群益馬拉松基金、安聯台灣大壩基金緊追在後；9 月定期定額扣款筆數中，這兩檔統一基金也分別以 1.83 及 1.74 萬筆位列前兩名。

整體台股一般型基金的 9 月定期定額扣款金額，總計 13.23 億，較前期的 13.48 億，微幅下降 1.89%。但統一大滿貫基金仍以定期定額扣款近 9000 萬的金額，位居台股一般型基金之首，且金額減幅僅 0.73%，遠低於全市場。統一黑馬基金 9 月定期定額扣款金額更是逆勢增長 1.21%，達到 8700 萬元左右。

統一投信台股團隊表示，如今進入美股超級財報周，科技巨頭牽動全球供應鏈及消費市場，並牽動台股電子股走勢。近期台股先後受到美國晶片出口禁令及 9 月高通膨數據影響，表現較為弱勢。但去年 10 月基期高，有機會使今年 10 月美國通膨進一步下滑。聯準會也在近日釋放 12 月可能放緩升息腳步的訊號，使股市評價面壓力稍減。財報利空出盡後，台股有望跌深反彈。看好股價跌深的績優股及明年仍持續成長的族群，例如 ABF、車用電子及雲端等。

在股市評價位於低檔之時，投資人可以趁機加碼布局，累積長線投資資本。統一投信台股團隊指出，定期定額就是最好的長線投資策略，尤其在不確定性仍高的背景下，股市波動大，透過分批布局，能夠有效協助投資人降低投資策略風險。