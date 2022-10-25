中國發布政策 強化對外商投資企業金融支援

中國政府發布支援外資政策措施，將針對外商投資企業的金融支援進行強化。

據《證券時報》報導，中國國家發展改革委、商務部、工業和信息化部、自然資源部、生態環境部和交通運輸部，於 10 月 13 日聯合印發《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施》，目的要進一步增強製造業引資力度，解決外商投資企業面臨的問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高品質發展。

該政策措施有三大重點：

優化投資環境，擴大外商投資流入。 加強投資服務，支援外商投資企業發展。 引導投資方向，提升外商投資質量。

其中在優化投資環境，擴大外商投資流入方面，內容包括深化實施外資准入負面清單、高標準落實外資准入後國民待遇、推動外資項目簽約落地、強化土地要素保障、開展國際產業投資合作系列活動、提升國際投資公共服務平台效能等六個項目。

在加強投資服務，支援外商投資企業發展方面，內容包括便利國際商務人員往來、加強貨運物流保通保暢、強化外商投資企業金融支援、鼓勵外商投資企業利潤再投資、支援製造業外商投資企業進出口等五個項目。

中國當局期盼藉由該政策措施，支援符合條件的外商投資企業透過在主板、科創板、創業板、北京證券交易所上市，在新三板基礎層和創新層掛牌，還有發行公司信用類債券進行融資。

最後在引導投資方向，提升外商投資質量方面，內容則包括優化外商投資結構、支援外商投資創新發展、加快外商投資綠色低碳升級、引導製造業外商投資企業國內梯度轉移等四個項目。